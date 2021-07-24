التحالف العربي يدمر صاروخًا بالستيًا استهدف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.





وأفاد التحالف العربي في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.



