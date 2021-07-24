Advertisements

التحالف العربي يدمر صاروخًا بالستيًا استهدف السعودية

السبت 24/يوليو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.

وأفاد التحالف العربي في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف أن استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو والقناة المفتوحة الناقلة للقاء

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

بوجبا يحسم موقفه من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم ليفربول السابق يُهاجم فينالدوم بهذه التصريحات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

10:11 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان