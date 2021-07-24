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التحالف العربي يدمر صاروخًا بالستيًا استهدف السعودية
السبت 24/يوليو/2021 - 11:50 م
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ قليل، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان جنوبي المملكة.
وأفاد التحالف العربي في وقت سابق اليوم، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
وأكد التحالف أن استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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