بهذه الطريقة يروج إياد نصار لفيلمه الجديد "موسى"



وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

نشر النجم إياد نصار، صورة لبوستر فيلمه الجديد "موسى"،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".علق"نصار" قائلًا:" 11 أغسطس خطوه جريئه وجديدة للمبدع بيتر ميمي".فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم.