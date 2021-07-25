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بهذه الطريقة يروج إياد نصار لفيلمه الجديد "موسى"
الأحد 25/يوليو/2021 - 12:34 ص
منار داود
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نشر النجم إياد نصار، صورة لبوستر فيلمه الجديد "موسى"،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق"نصار" قائلًا:" 11 أغسطس خطوه جريئه وجديدة للمبدع بيتر ميمي".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم.
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
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