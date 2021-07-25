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اليوم.. "زراعة النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة
الأحد 25/يوليو/2021 - 07:11 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعين لها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول، طلب الإحاطة المُقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في إنتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها، أيضًا، طلب الإحاطة المُقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، طلب الإحاطة المُقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والأقساط.
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