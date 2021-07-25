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عمرو أديب متعجبا من المصريين: "غُلب حماري" (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الزحام الشديد للمواطنين على مختلف الشواطىء الساحلية في مصر، قائلا: "لو أعداد الإصابات بفيروس كورونا مزادتش بعد 15 يوم.. محدش يسألني عن التفسير".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "في حاجة مش طبيعية.. لو بعدت أسبوعين الأرقام منطتش متسألنيش عن السبب لأني معرفش.. حكمة ربنا بقا، معنديش أسباب علمية، ولا تفسيرات منطقية".

وأضاف، "هو ايه اللي حامي المصريين.. معرفش، انتوا بتاخدوا ايه يمنع الكورونا، إيه السر أنا غلب حماري.. بتاكلوا توم على الريق الصبح، او جنزبيل منقوع في كراوية".

وعرض أديب صورا تظهر التكدس على الشواطىء، معقبا: "بالهنا والشفا وكل سنة وانتم طيبيين".

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