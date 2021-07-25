اليوم .. 5 طلبات إحاطة على طاولة "نقل النواب"

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة بمحطات السكك الحديدية والمترو.





كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود مصطفى، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري أعلى مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا، وطلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبرى فرشوط العلوى بمزلقان فرشوط القبلي بمحافظة قنا.





وتناقش اللجنة أيضًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن الحاجة إلى إحلال وتجديد مزلقان السكة الحديد بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن إنشاء كوبرى أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.



