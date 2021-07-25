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ريهام حجاج تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة ريهام حجاج، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت ريهام حجاج من داخل سيارتها باطلالة صيفية مبهجة خلال قضاء عطلتها في إحدى المدن الساحلية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "و كل ما نفترق" حيث شاركت فى بطولة مسلسل بجانب كل من “أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وآيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام” وغيرهم.

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