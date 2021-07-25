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محمد إيهاب عن انتقادات المصريين في الأولمبياد: ما يحدث اغتيال معنوي

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
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تحدث محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال عن نتائج المصريين حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة بطوكيو في الوقت الحالي.

وقال ايهاب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "في فئة كبيرة من اللاعبين مسافرة في الأولمبياد ومالهاش تصنيفات عالمية، وفي لعيبة في طموحات اننا ناخد ميداليات وده مستنين منهم ميداليات".

وتابع "الناس توقعاتها أعلى من المتاح، الي بيحصل ده اغتيال معنوي للاعبين، الخطط موضوعة ومعروف هل اللعبة دي هتنافس ولا لا واخرها مشاركة".

وواصل ايهاب "بننفق فلوس كتير جدًا لكن احنا بنزرع في كل الأراضي، عندك العاب كتير محتاجة الدعم متقدرش تحرمها من المشاركة، لكن في عدد العاب معينة محتاجة تركيز زيادة علشان تاخد ميداليات".

واختتم اللاعب تصريحاته "كان ممكن يكون في بطل دلوقتي، ويوصل في فرنسا لميدالية، لكن تعليقات الناس ممكن تغتاله وتمنعه من استكمال مشواره وتخليه يكره الرياضة، اللاعب هيحاسب نفسه قبل ما حد يحاسبه".

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محمد ايهاب اولمبياد طوكيو الاولمبياد

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