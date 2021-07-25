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لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.. غلق 12 مقهى بدمياط

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
محافظات الفجر
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شنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات مكثفة استهدفت المقاهي والكافيهات والمطاعم وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة الخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات متنوعة ما بين عدم ارتداء كمامات وكذلك تقديم الشيشة فضلا عن تحصيل غرامات فورية لرصد مخالفات ببعض المطاعم.

كما تم غلق وتشميع عدد 12 مقهى لتقديمه الشيشة وعدم الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل الحكومة لمجابهة الفيروس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تكثيف الحملات على المقاهى والكافيتريات والمنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك طوال اجازة عيد الأضحى المبارك.

ولفتت إلى قيام الحملات بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تطبيق الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الدولة .

وأضافت محافظ دمياط أنه تم متابعة الموقف لحظة بلحظة ، للتأكد من تطبيق تلك التدابير والتصدى لأية مخالفات فى هذا الخصوص.

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