ابنة أحمد بدير تكشف تفاصيل واقعة الحريق الذى تعرضت له





كشفت الإعلامية سارة بدير، ابنة الفنان أحمد بدير، عن نجاتها من الموت، بعد اندلاع حريق داخل منزلها وذلك من آثار التكييف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".وقالت سارة بدير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي فى اللحظة المناسبة من حريق كبير فى شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح”.وتابعت: “الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما انا وبنتي طلعنا بسلام”؛ مضيفة: “خلي بالكم قوى من التكيفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب”واختتمت سارة قائلة: “آسفة على بشاعة الصور بس دى تذكرة ليا عشان دايما اعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه؛ ألف حمد وشكر ليك يارب”.يذكر أن سارة بدير إحدى الإعلاميات التي شاركت في بعض البرامج الكبيرة بينما ظهرت بشكل متميز خاصة لأنها تهتم بالأعمال الفنية الأجنبية بعيدًا عن برامج الفن المصرية والعربية.