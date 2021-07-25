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بعد حوادث الغرق.. تحذير عاجل من محافظ الإسكندرية

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:27 ص
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
شيماء حسن
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وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تحذيرًا عاجلًا إلى المصطافين في محافظة الإسكندرية، بعد ظهور حالات غرق خلال الفترة الماضية.

وقال "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع انتشار المنقذين على الشواطئ خلال المواعيد الرسمية من 8 صباحًا وحتى وقت الغروب.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن "هناك بعض المصطافين الذين يفضلون دخول البحر ما بين الساعة 11 و12 ليلًا أو مع صلاة الفجر في غياب المنقذين على الشواطئ، وهذا ما حصل مع بعض الغرقى، حيث لا يوجد بالشواطئ إلا الأمن الإداري الذي لا يستطيع تغطية كل الشواطئ".

وتابع: "إحنا مسؤولين عن كل المواطنين في أي وقت، ولكن معظم حالات الغرق بتكون بالليل ويُستخرج الجثمان صباحًا، ولكن من المهم أن يكون هناك وعيًا لدى المواطن، وننصح ضيوفنا وزائرينا أن يلتزموا بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بمواعيد الدخول، خاصة أن البحر خطر منذ يومين وأمواجه مرتفعة".

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