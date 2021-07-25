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قبل موقعة اليوم.. مدرب الإنتاج يفاجئ الأهلي برسالة غير متوقعة

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث أحمد كشري المدير الفني لفريق الانتاج الحربي عن المواجهة المنتظرة أمام النادي الأهلي مساء الأحد في بطولة الدوري.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة الغد من المباريات الي نتمنى التوفيق فيها".

وتابع "بعض الفرق مش بتحط حسابات في مباريات الأهلي، لكن احنا مالناش خيارات غير الـ 3 نقط علشان موقفنا الصعب في جدول الدوري".

وواصل "تحدثت مع اللعيبة قولتلهم ضيعنا نقط كتير في مباريات نقدر نفوز فيها بنقط أكتر، موقفنا صعب وعاوزين نحسن الترتيب، المباريات الي فاتت كنت في قمة مستوايا والفريق دخل في الفورمة، فترة الابتعاد عن المباريات دي مش في صالح الفريق، كنت اتمنى استمرار اللعب".

وأضاف كشري "عندي اصابات وغيابات فنية زي محمد طلعت، كل العناصر الي معانا عندها اصرار ومميزين وعاوزين الفوز، نتمنى نكون في حالتنا بكرة وهنلعب".

واختتم تصريحاته "اتعودنا نكسب حتى لو هنلاعب بعض، مينفعش نتهاون، الموضوع سمعة، مع الترسانة واجهت الأهلي في الكاس اتقدمت عليه مرتين وخسرنا في اخر المباراة هنلعب بشرف، لو اللعيبة في حالتها هنعمل نتيجة كويسة".

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بطولة الدوري المصري المماتز الاهلي الانتاج الحربي احمد كشري

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