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"عن طريق نط الحبل".. مايا دياب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو قصيرة عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تمارس رياضة نط الحبل، وأظهر الفيديو لياقة بدنية عالية لها في نط الحبل وعلقت "تحدي جديد على أغنية، يلا شاركوني بهالتحدي وفرجوني ابداعاتكن!"


يذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.

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