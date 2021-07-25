"الأطباء" تكشف عن عقوبة الطبيب الذي سرب تفاصيل حالة ياسمين عبدالعزيز

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك شكوى قُدمت ضد أحد الأطباء لإفشائه تفاصيل عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحًا أن لجنة آداب المهنة ستفحص الشكوى، وسوف تستمع للشاكي، وتخرج بنتيجة إما أن يتم إدانة المشكو بحقه أو يحصل على البراءة.





وأشار "عبدالحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء السبت، إلى أن العقوبة تحدد بقدر الضرر والخطأ الواقع، حيث تتراوح العقوبة ما بين لوم ولفت نذر، أو غرامة، أو إيقاف عن العمل من شهر إلى عام، أو شطب كامل من جداول النقابة.



