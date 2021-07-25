الملحن فوزي عز الدين يشارك في مهرجان "أنا المصري" بدار الأوبرا





يستعد الملحن فوزي عز الدين لمسابقه مهرجان "أنا المصري" للاغاني الوطنيه بدار الأوبرا المصريه المنعقد في دورته الرابعة، بالمشاركة بأغنية جديدة تحمل اسم" تحيا مصر ".





وتقوم بالغناء المطربة ماريا نصري ومن كلمات الشاعر عادل سعيد وألحان فوزي عز الدين،و توزيع احمد عز الدين .



