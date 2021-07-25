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الملحن فوزي عز الدين يشارك في مهرجان "أنا المصري" بدار الأوبرا

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
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يستعد الملحن فوزي عز الدين لمسابقه مهرجان "أنا المصري" للاغاني الوطنيه بدار الأوبرا المصريه المنعقد في دورته الرابعة، بالمشاركة بأغنية جديدة تحمل اسم" تحيا مصر ".

وتقوم بالغناء المطربة ماريا نصري ومن كلمات الشاعر عادل سعيد وألحان فوزي عز الدين،و توزيع احمد عز الدين .

جدير بالذكر أن الملحن فوزي عز الدين قد فاز ف نفس المسابقه عام ٢٠١٩ بالمركز الأول عن اغنيه مصر جوايا مع المطربة ايه عبدالله ،والشاعر مصطفي الجمل الحان فوزي عز الدين توزيع امجد سامي والمركز الرابع عن اغنيه الإرهاب مع المطربة نادين العمروسي  والشاعر بدوي مبارك الحان فوزي عز الدين توزيع zeero  ،كما فاز في  عام ٢٠٢٠ فاز  بالمركز التاني اغنيه مصر تكسب  كلمات الشاعر محمد حمد الحان فوزي عز الدين توزيع احمد عز الدين غناء المطربه ايه عبدالله ولاول مره مطربه وملحن يفوزا ف مسابقه يدار الاوبرا عامين متتاليين

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