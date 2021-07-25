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نجوى فؤاد ضيفة "من تكون" مع الاعلامية فجر السعيد

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
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كواليس لقاء الفنان الكبيرة نجوى فؤاد فى برنامج "من تكون " مع الاعلامية  الكويتية فجر السعيد .

وتتحدث الفنانة العظيمة نجوى عن مشوارها الفنى من زمن الفن الجميل، رشدى اباظة و فريد شوقى وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

الفنانة القديرة نجوى فؤاد  ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 ،  وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها .

بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف).

وكان ظهور الفنانة نجوى فؤاد  الأول على الشاشة عام 1958 بفيلم (شارع الحب) وهي ترقص أمام عبد الحليم حافظ على أنغام أغنية (قولوا له الحقيقة).

فازت نجوى فؤاد بالجائزة الأولى في التمثيل من المركز الكاثوليكي للسينما في عام 1973 عن دورها في فيلم (السكرية).



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