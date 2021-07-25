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إقبال جماهيري على ليالي "صيف الإنتاج الثقافي".. وفرقة "رضا" تنير ساحة الهناجر

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
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شهد مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أمس السبت، إقبالا جماهيريا على برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وتستمر فعالياته حتى ١٦ سبتمبر المقبل  .

وتفاعل جمهور المسرح مع روائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، التى تقدمها فرقة "رضــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من خلال مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، ومن المقرر أن تستمر فرقة رضا فى تقديم حفلاتها حتى ٣١ يوليو الجارى .

وقدمت فرقة "رضــــا" أمس السبت، باقة من أشهر  استعراضاتها الفنية التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى العريق، منها استعراض "وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة" ومن المقرر أن تقدم الفرقة اعتبارا من يوم ٢٧ حتى ٣١ يوليو الجارى، مجموعة أخرى من أشهر استعراضاتها  .

يشار إلى أن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" يتضمن طوال مدته فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت ١٨، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

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