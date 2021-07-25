Advertisements

تعرف على تفاصيل شخصية منى زكي في "الجواهرجي" مع هنيدي

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تستأنف الفنانة مني زكي، تصوير أحدث أعمالها فيلم "الجواهرجي"، الذى تتعاون فيه مع النجم محمد هنيدي بعد غياب سنوات طويلة.

وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.

كان آخر أعمال النجمة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي وحقق انتشارا واسعا، وشارك فى بطولته الفنانون محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوى.

أخبار تهمك

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

والد قاتلة زوجها: بيان النائب العام كشف الحقيقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 5 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

01:27 ص

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان