تعرف على تفاصيل شخصية منى زكي في "الجواهرجي" مع هنيدي

تستأنف الفنانة مني زكي، تصوير أحدث أعمالها فيلم "الجواهرجي"، الذى تتعاون فيه مع النجم محمد هنيدي بعد غياب سنوات طويلة.



وتجسد منى زكي خلال الفيلم دور زوجة هنيدي وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، بينما يقدم آسر ياسين شخصية طبيب نفسي، ويظهر فى الفيلم بدور كوميدي.



كان آخر أعمال النجمة منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي وحقق انتشارا واسعا، وشارك فى بطولته الفنانون محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوى.