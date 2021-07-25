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اللبناني عمر عاصي على إحدى الفضائيات المصرية قريبًا

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
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تعاقد الإعلامي اللبناني عمر عاصي مؤسس وصاحب موقع طرابلس عاصمة الشمال، مع إحدى الفضائيات المصرية الخاصة على تقديم برنامج جديد بعنوان "لبنان اليوم" يذاع ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارا من شهر اغسطس المقبل..

ومن جانبه أكد اللبناني عمر عاصي، على سعادته بالتعاقد مع فضائية مصرية كون مصر هي نبض العالم العربي، مؤكدا أن برنامجه الجديد يحمل العديد من المفاجآت والانفرادات في عالم السياسة والمال والاقتصاد.

يذكر أن عمر عاصي  تعاقد مطلع العام الماضي مع فضائية ال تي سي اللبنانية، على برنامج إخباري سياسي قدم من خلاله العديد من الإنفرادات داخل الشأن اللبناني الأمريكي وصولا إلى فوز الرئيس بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وهزيمة ترامب الساحقة

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