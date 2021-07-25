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أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 25 يوليو 2021

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم الأحد 25 يوليو 2021، حيث تعاود البنوك العمل غدًا الأحد بعد عطلة عيد الأضحي المبارك، طبقًا لإعلان البنك المركزي توقف البنوك الأحد الماضي على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت الماضي بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بقيمة 15.64 جنيها، في الوقت الذي استقر الدولار في بنك مصر عند أقل سعر للبيع مسجلاً 15.69 جنيها. 

سعر الدولار اليوم في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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