موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 24، من الدوري المصري الممتاز.





واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيل الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، والذي سيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجاي، محمد شريف.



