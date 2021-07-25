بهذه الطريقة.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي





أحيت الإعلامية بوسي شلبي، الذكرى الثانية لرحيل الفنان فاروق الفيشاوى ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”وعلقت بوسى شلبى على صورة تجمعها بالراحل فاروق الفيشاوى قائلة: "في ذكراك ندعوا لك بالرحمة الفاتحة للأخ والصديق الجدع فاروق الفيشاوي".توفي، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عام 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما وفق ما أعلنه الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، وتناقلته وسائل إعلام محلية.