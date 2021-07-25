موعد مباراة باريس سان جيرمان الأولى في الدوري الفرنسي2021 – 2022

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الفرنسية إلى مشاهدة أول مباريات باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الجديد 2021/2022.





قدم باريس سان جيرمان في الموسم الماضي مستوى متواضع على المستوى المحلي، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي برصيد 82 نقطة وخسر لقب الدوري لصالح ليل بفارق نقطة واحدة. أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فودع النادي الباريسي البطولة من الدور قبل النهائي الذب خسره على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.





بينما يسعى تروا للمنافسة بقوة في الموسم الجديد بعد صعوده للدوري الممتاز والمنافسة على مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وتروا يوم السبت 7 أغسطس 2021 على استاد الفجر معقل تروا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.