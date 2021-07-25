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حقيقة عرض الأهلي الرسمي لضم هداف الكونفدرالية

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:40 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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نفى نوهو موسى المدير الرياضي لنادي القطن الكاميروني وجود أي عرض من جانب النادي الأهلي لضم لامبرت جيمي أرينا مهاجم الفريق هداف بطولة الكونفدرالية.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ما يتردد عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضم لامبرت جيمي غير صحيح".

وتابع" لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الأهلي لضم اللاعب، نملك عروض من تركيا وفرنسا لضم لامبرت".
وقدم لامبرت جيمي أرينا موسماً رائعاً رفقة فريقه خلال الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 19 هدفا في البطولات المحلية والقارية، كما قاد القطن إلى قبل نهائي الكونفيدرالية الأفريقية بفضل إسهامه في 10 أهداف خلال 16 مباراة.

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