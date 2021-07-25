بعد الجدل المُثار مؤخرًا.. علي جمعة: "عيب نقول الفن حرام"

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب، على تساؤل يتعلق بماذا كان هناك تعارض بين الفنون والشرع.





وقال "جمعة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "الإطار العام للشريعة هو أننا نعمر ولا ندمر، ونلجأ إلى العفاف في نهاية كل عمل وهذا ما يطبق على الفنون".





وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب: "إذا أراد الكاتب والشاعر والمغني والممثل نقل فكرة العفاف إلى الخلق نقل فكرة العمارة إلى الخلق والعمل إلى الخلق فهو حسن ومفيش أي حاجة عليها".





وتابع: "إنما إذا أراد أن ينقل العبثية والإلحاد في نهاية هذه القصة الغرض فيها هو الوصول إلى الفساد يبقى أنا ضده، فمثلُا عبد الحليم له مدائح كثيرة لربنا ويتم إذاعتها على التلفزيون المصري، وفي النهاية لا يجب أن يكون أحد وصي على أحد".



