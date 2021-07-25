عاجل.. حريق هائل في منتجع السيليين بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق نشب بمنتجع السيليين بجوار قاعة زهرة الشاطئ التابعة للوحدة المحلية لقرية فيديمين، بمحافظة الفيوم قبل امتداد النيران إلى باقي المنتجع.





وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل، مامؤر مركز شرطة سنهور بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق هائل بمنطقة السيليين بجوار قاعة زهرة الشاطئ.





وتوجهت قوة من مباحث مركز سنهور برئاسة محمد عشري، رئيس مباحث المركز وتبيّن من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولا يوجد شبهة جنائية أو إصابات أو وفيات.



