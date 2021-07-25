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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يوليو 2021
الأحد 25/يوليو/2021 - 12:03 ص
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استقر سعر الذهب فى مصر، في الساعات الأولى من تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021، محافظًا على معدلات الثبات التي بدأ بها تعاملاته هذا الأسبوع.
وجاء سعر الذهب فى مصر على النحو التالي:
سجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا.
سجل عيار 18 سعر 677 جنيهًا.
سجل عيار 24 سعر 903 جنيهًا.
الجنيه الذهب سجل 6320 جنيها.
وأوضح مصدر بشعبة الذهب، أن أسعار الذهب المحلي شهدت حالة من انخفاض الأسعار محليًا الأسبوع قبل الماضي تأثرًا بالأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار، ومع هذا الانخفاض الكبير في الأسعار الذي تجاوز الـ44 جنيهًا بسعر جرام الذهب عيار الـ21 الأكثر مبيعًا محليًا، اتجه المواطنون للشراء.
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