أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 يوليو 2021

استقر سعر الذهب فى مصر، في الساعات الأولى من تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021، محافظًا على معدلات الثبات التي بدأ بها تعاملاته هذا الأسبوع.





وجاء سعر الذهب فى مصر على النحو التالي:





سجل عيار 21 سعر 790 جنيهًا.

سجل عيار 18 سعر 677 جنيهًا.

سجل عيار 24 سعر 903 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 6320 جنيها.



