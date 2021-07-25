"بالأوناش وحقائب السفر".. سكان عقار السيالة المائل يخلون شققهم من الأثاث

أخلى سكان عقار السيالة المائل شققهم مساء اليوم من الأثاث والأمتعة، استعدادًا للإنتقال لمكان آخر مؤقتًا، حتى يجدوا شقق بديلة للسكن.





وبدأ السكان في الصعود للعقار وإحضار أمتعتهم، ومتعلقاتهم الشخصية من داخل المنازل، وإحضار "الأوناش" لنقل الأثاث الخاص بهم.





جدير بالذكر أن شهود العيان، فوجئوا بحدوث ميل بالعقار وطالب الأهالي سكان العقار عبر مكبرات الصوت بسرعة إخلائه، وتم إبلاغ النجدة ومسؤولي الحي وسيارات الإسعاف التي هلعت إلى مكان العقار. كما تم إخلاء العقارات المحيطة بالعقار وفرض كردون لمنع إقتراب المواطنين، تمهيدًا لبدء التعامل مع الواقعة من قبل المسؤولين التنفيذيين.





وكان قد حدث ميل مفاجئ لعقار بـ شارع "خطاب" حديث الإنشاء، بمنطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، مكون من ١٨ طابقًا ودور أرضي، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، الذين هرعوا إلى الشارع بعد سماع صوت "فرقعة" على حد وصفهم في جسم المبنى.





وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك.





وشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.





وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



