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ضياء السيد عن تصريحات سيد عبد الحفيظ: "الدوري ممكن يبوظ"

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:45 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
الفجر الرياضي
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علق ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن موقفه من تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشأن عدم خوض أي مباراة بدون اللاعبين الدوليين سوى مواجهات البنك الأهلي والانتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بعد تصريح سيد عبد الحفيظ تأكدت ان الدوري ممكن يبوظ".

وتابع "اوافق اني أقوم بتأجيل مباراة الأهلي لحد ما لاعبي المنتخب الأولمبي ترجع علشان خاطر استعيد احمد ياسر ريان في المباراة".

واضاف "لدي أزمة في الجانب الهجومي، سيد عبد الحفيظ لن يصرح بشيء إلا وعليها اتفاق".

وأختتم ضياء السيد تصريحاته "الأهلي ملتزم بالفترة دي وده اتفاق واضح بخوض المباريات بدون اللاعبين الدوليين، لما يطلع يقول كدة يبقى كان في اتفاق".

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ضياء السيد سيد عبدالحفيظ الدوري المصري الاهلي

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