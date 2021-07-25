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"الدم بقى مية".. شاب في البحيرة يضرب عمه بـ"منفلة ماكينة ري" حتى الموت

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على التخلص من عمه باستخدام "منفلة ماكينة ري"، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث فيما بينهما، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بوصول "عبدالله سعد محجوب الشهاوي" 57 عامًا، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبيّن وقوع مشاجرة بين المجني عليه وابن شقيقه "محمد" 27 عامًا، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بينهما، فتعدى الأخير على عمه بيد ماكينة ري "منفلة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المحمودية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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قتل حوادث البحيرة

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