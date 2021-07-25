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أسرة "قتيل القليوبية" تكشف مفاجأة عن الحادث (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، تقريرًا من داخل منزل الشاب الذي قتل على يد زوجته طعنًا بالسكين بالقليوبية.

وقالت والدة الشاب المقتول: "ابني كان بيركب تكييف في بيته، وبعدها بربع ساعة سمعت مراته بتصوت، وهو سايح في دمه.. روحنا به المستشفى وأول ما شافوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ومراته انهارت وقالتلي سامحيني يا ماما أنا معرفش عملت كده إزاي سامحيني مكنتش أقصد".

وأضافت: "مراته كانت مادية مش أنانية.. أنا في حالة ذهول ومش مصدقة".

ومن ناحيتها قالت شقيقة القتيل: "لا أتخيل بعد حبهم لبعض أنها تعمل كده فيه.. كانت مصرة أنه يقعد في البيت اليوم ده، وقبلها كانت زعلانة عند أهلها لسبب تافه"، لافتة إلى أن النيابة عثرت على السكين في غرفة النوم، مضيفة: "المرتبة كان عليها بقعة دم، والتسريحة كان عليها نقط دم.. محمد مضروب في أوضة نومه، وريهام حجمها صغير ومحمد طويل وهي عارفة كانت بتعمل إيه.. في سر محمد مات به، وهى اتحبست به".

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