أسرة "قتيل القليوبية" تكشف مفاجأة عن الحادث (فيديو)

عرض برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، تقريرًا من داخل منزل الشاب الذي قتل على يد زوجته طعنًا بالسكين بالقليوبية.





وقالت والدة الشاب المقتول: "ابني كان بيركب تكييف في بيته، وبعدها بربع ساعة سمعت مراته بتصوت، وهو سايح في دمه.. روحنا به المستشفى وأول ما شافوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ومراته انهارت وقالتلي سامحيني يا ماما أنا معرفش عملت كده إزاي سامحيني مكنتش أقصد".





وأضافت: "مراته كانت مادية مش أنانية.. أنا في حالة ذهول ومش مصدقة".



