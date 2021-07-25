وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف أسباب اختيار مدينة العلمين لإقامة معرض ديارنا (فيديو)

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسباب اختيار مدينة العلمين بالساحل الشمالي لإقامة معرض ديارنا تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".





وقالت "نيفين" في حوارها عبر تطبيق زووم مع الإعلامي ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن السبب في اختيار مدينة العلمين لإقامة المعرض في فصل الصيف لأنه أحد المناطق السياحية وباعتبارها ملتقى المصطفين من الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح.





وأضافت أن إقامة المعرض في مارينا 5 باعتبارها من أكبر قرى مدينة العلمين من أجل التسويق لكافة منتجات المحافظات الأخرى خاصة مع إقبال المصطفين مع انخفاض أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن المعرض مستمر لمدة شهر لتشجيع المنتجين المشاركين في المعرض.



