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صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

الأحد 25/يوليو/2021 - 12:56 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
الفجر الرياضي
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أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن شادي حسين مهاجم الفريق يعاني من إصابة. 

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شادي حسين سقط وتعرض للإصابة في اصبعه".

وأكمل: "شادي يغيب منذ 4 أسابيع، وسيعود خلال 3 او 4 أيام، حينما يعود سنعمل معه على الجزء البدني".

كما أعلن ضياء غياب صالح جمعة عن مران الفريق اليوم السبت بدون الحصول على إذن.

وقال ضياء السيد: "صالح جمعة لما جينا اتفقت معاه والتزم بشكل كويس، ولعب عدد من الماتشات متتالية لمدة 90 دقيقة".

وتابع "صالح خلال فترة المعسكر الأخيرة مصاب في عضلة السمانة، وحالته البدنية 40%، شارك لمدة نصف ساعة في مباراة الانتاج وكان بعيد جدًا عن مستواه".

وأضاف "اخدنا أجازة عيد الأضحى ورجعنا النهاردة لكن هو محضرش التمرين ومنعرفش السبب، بأكد تاني أهو صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب".

وواصل "المفروض هو يسأل عليا ويقولي مجاش ليه التمرين، احنا واخدين اجازة كويسة، التمرين اللعيبة كلها حالتها كويسة جدًا، لكن صالح مجاش بدون أي اسباب ولم يتصل".

وأردف ضياء السيد "صالح بيعمل جدول لنفسه غير جدول الفريق، العقوبات واللائحة قاسية وشغالة في الفريق باستمرار وارقامها تبقى صدمة للناس".

واختتم " الغياب بدون اذن له عقوبات قاسية في الفريق، لم افقد الأمل في صالح جمعة ولكن اللاعب الملتزم هو اللي هيشارك".

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الكلمات المفتاحية

ضياء السيد صالح جمعة سيراميكا كيوباترا

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