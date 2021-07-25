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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:01 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإنتاج الحربي، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي ضيفه الإنتاج الحربي، غدًا الأحد، في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، بفارق تسع نقاط عن الزمالك المتصدر صاحب الـ 61 نقطة، وللمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة.

بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، بعدما فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر في 14 مباراة.

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