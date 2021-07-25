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أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني للسد الإثيوبي، قائلا: "انتهاء الملء الثاني كان إجباريا.. حيث توقفت عن التخزين وليس انتهاء حقيقي".

وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا تعثرت في إنشاء المنشآت لتحقيق التخزين المطلوب ولم تستطع مواجهة شعبها بالحقيقة وأعلنت أنها انتهت من التخزين الثاني ولم تعلن الكمية.

ولفت إلى أن إثيوبيا قامت بتخزين 3 مليارات متر مكعب، وليس 13 مليار متر مكعب كما أعلنت في البداية، مؤكدا أن مصر والسودان يرفضون التخزين من طرف واحد حتى وإن كان بكمية منخفضة، منوها بأن هذا التخزين لن يكون له تأثير على مصر والسودان

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي التخزين الثاني

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