أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حقيقة انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني للسد الإثيوبي، قائلا: "انتهاء الملء الثاني كان إجباريا.. حيث توقفت عن التخزين وليس انتهاء حقيقي".





وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا تعثرت في إنشاء المنشآت لتحقيق التخزين المطلوب ولم تستطع مواجهة شعبها بالحقيقة وأعلنت أنها انتهت من التخزين الثاني ولم تعلن الكمية.



