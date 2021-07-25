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تعليق ناري من محمد الغيطي بشأن حبة الغلة القاتلة (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:24 ص
محمد الغيطي
محمد الغيطي
شيماء حسن
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علق الإعلامي محمد الغيطي، على وفاة آلاء حافظة القرآن بالمنوفية بعد تناولها حبة الغلة القاتلة، قائلًا: "أكثر حالات انتحار الفتيات في الدلتا بقت بحبة الغلة القاتلة".

وأضاف "الغيطي" خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً" المذاع على فضائية "الصحة والجمال": "هذه الحبة الفلاحين بيحطوها في الشعير والقمح والغلال الأخرى علشان تحمي الغلال من السوس والحشرات وهي بخمسة جنيه ومنتشرة ويتم بيعها بلا رقيب أو متابعة".

وتابع: "البعض بيقول أن الطالبة آلاء تناولتها بطريق الغلط زي ما قال والدها، والبعض بيقول أنها انتحرت، أنا متوقف قدام إزاي بعض الفتيات والستات بقت بتستخدمها لأنها أسرع طريقة للموت، وخلال عشرين دقيقة بتعمل شلل لأعضاء الجسم وتوقف في القلب، وأنا من هنا بناشد وزير الزراعة، ووزيرة الصحة بالتدخل لوقف تداول هذه الحبة اللي بقت تقريبًا كل أسبوع نسمع عن حالة انتحار أو وفاة بسببها".

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محمد الغيطي حبة الغلة بوابة الفجر الفجر

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