تعليق ناري من محمد الغيطي بشأن حبة الغلة القاتلة (فيديو)

علق الإعلامي محمد الغيطي، على وفاة آلاء حافظة القرآن بالمنوفية بعد تناولها حبة الغلة القاتلة، قائلًا: "أكثر حالات انتحار الفتيات في الدلتا بقت بحبة الغلة القاتلة".





وأضاف "الغيطي" خلال تقديم برنامجه "الثامنة مساءً" المذاع على فضائية "الصحة والجمال": "هذه الحبة الفلاحين بيحطوها في الشعير والقمح والغلال الأخرى علشان تحمي الغلال من السوس والحشرات وهي بخمسة جنيه ومنتشرة ويتم بيعها بلا رقيب أو متابعة".



