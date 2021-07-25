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نجم توتنهام يقترب من أحد الدوريات الخليجية

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:06 ص
توبي ألديرفيريلد
توبي ألديرفيريلد
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن تطور جديد بشأن مستقبل توبي ألديرفيريلد، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الفترة المقبلة.

مستقبل توبي ألديرفيريلد
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن مدافع الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام توبي ألديرفيريلد، سيتجه إلى قطر في الساعات المقبلة، للاتفاق على البنود الشخصية لعقد انتقاله إلى فريق الدحيل.

وقضى الدولي البلجيكي توبي ألديرفيريلد، رفقة الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير 6 مواسم حيث انتقل إلى السبيرز في عام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن قيمة انتقال ألديرفيريلد إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الدحيل، قريبة من المبلغ الذي يطالب فيه توتنهام للتخلي عن اللاعب (13 مليون جنيه إسترليني).

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توتنهام توبي ألديرفيريلد الدوري الانجليزي

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