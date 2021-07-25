Advertisements

"العريان" يكشف سر تراجع نتائج البعثة المصرية في الأوليمبياد

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:16 ص
البعثة المصرية
البعثة المصرية
Advertisements

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .

وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :

لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني 
 حيث نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً 

واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اولمبياد طوكيو 2021 البعثة المصرية الاولمبياد

أخبار تهمك

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

ابنة أحمد بدير تكشف تفاصيل واقعة الحريق الذى تعرضت له

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق هائل في منتجع السيليين بالفيوم

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط: حققنا 29 ميدالية

رئيس اتحاد الجودو: حققت ما وعدت به اللجنة الاوليمبية في دورة الألعاب الإفريقية

بالأرقام.. الأهلي يهنئ نجم الإسكواش على ميدالية أوليمبية "وهمية"

"نجمة من ذهب" دينا مشرف تضع تنس الطاولة على القمة

مالك سلامة بعد فوزه بالذهبية: "ربنا كرمنا" (فيديو)

أحمد السيد الفائز بذهبية سلاح سيف المبارزة: لحظة الانتصار حلم أي رياضي وكنت متوقع الفوز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

01:27 ص

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان