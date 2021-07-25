"العريان" يكشف سر تراجع نتائج البعثة المصرية في الأوليمبياد





أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية أن نتائج اليوم الأول بالنسبة لممثلي البعثة المصرية منطقية للغاية .





وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :





لا يوجد أي توقعات بالفوز بالميداليات خلال النصف الأول من الأوليمبياد والتركيز مُنصب حالياً في النصف الثاني

حيث نستهدف الحصول على أكثر من 5 ميداليات في نهاية الدورة وكسر الرقم القياسي السابق لنا وتخطى عدد ما حققناه في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية وهو 3 ميداليات ، كما أن عدم تواجد لاعبي رفع الأثقال قلل من حظوظنا كثيراً





واختتم العريان : عدم السفر مبكرا أربك اللاعبين وهو سبب رئيسي في تراجع النتائج لأن فارق التوقيت 7 ساعات وهو أمر صعب للغاية ، لكن بشكل عام فالألعاب الجماعية نجحت في تحقيق ما لم تحققه الألعاب الفردية