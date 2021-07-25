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نادر السيد: الشناوي إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي لهذه الأسباب

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:20 ص
المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
الفجر الرياضي
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أشاد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي أمام نظيره الإسباني ضمن افتتاح مباريات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق : شوقي غريب خاض مباراة إسبانيا بواقعية شديدة، فالحرص الدفاعي أمام منتخب بحجم المنتخب الإسباني أمر طبيعي ، نظراً للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يحظى بها الماتادور ، حيث يضم بين صفوفه 6 لاعبين ممن شاركوا بكأس الأمم الأوروبية الماضية يورو ، ولذلك فإن الحصول على نقطة من مباراة اسبانيا أمر جيد".

واختتم السيد : محمد الشناوي حارس مرمى متميز وهو إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، رغم وجود الثنائي محمد صبحي و محمود جاد، إلا أن الشناوي يعطي دفعة قوية لجميع لاعبي المنتخب الوطني، وهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب .

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نادر السيد محمد الشناوي المنتخب الاوليمبي

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