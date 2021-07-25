ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الأرجنتين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

يستعد الفراعنة الصغار لمواجهة المنتخب الأرجنتيني صباح اليوم الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.





ترتيب مجموعة مصر بدورة الألعاب الأولمبية

ومن المقرر أن يقام لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورة الألعاب الأولمبية في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد.





من جانبه أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مواجهة مصر ضد الأرجنتين حصريآ عبر bein xtra2 القناة المفتوحة على النايل سات.





ويتواجد منتخب مصر الأولمبي بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





و كان المنتخب الوطني الأولمبي قد حقق نقطة التعادل التاريخية أمام المنتخب الإسباني بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن إطار منافسات الجولة الأولى ليصبح ترتيب المجموعة كالآتي:-





1- أستراليا 3 نقاط

2- إسبانيا 1 نقطة

3- مصر 1 نقطة

4- الأرجنتين 0 نقاط.