سجل هدفه الأول مع برشلونة.. من هو ممفيس ديباي؟

سجل “ممفيس ديباي” هدفه الأول بقميص فريق برشلونة في المباراة الودية أمام جيرونا، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-1 وساهم بشكل كبير في هذا الفوز، وتألق في المباراة مما شده انتباه الجميع في أسبانيا، ويتوقع الكثير بمستقبل باهر للاعب مع البلوجرانا.





ممفيس ديباي، المهاجم الهولندي صاحب ال27 عام، عقد مع برشلونة لمدة عامين حتى نهاية المواسم (2022-2023)، قادما من فريق اولمبيك ليون في صفقة انتقال حر، بعد أن رفض الهولندي تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.





ممفيس هو اللاعب الهولندي المتألق منذ ظهوره في كرة القدم، تاريخه لم يكن حافلاً بأندية كثيرة ولكن كانت أندية كبيرة، بجانب تألقه مع منتخبه الهولندي مما جعل اللاعب محاط أنظار جميع الأندية، وفي هذا التقرير سوف يتم عرض مسيرة اللاعب الكروية..





ممفيس في أيندهوفن : بدء اللاعب مسيرته الكروية في هذا النادي الهولندي منذ عام ٢٠١١ حتي عام ٢٠١٥ ولعب 124 مباراة، مسجّلاً 50 هدفا. والموسم الأخير نجح اللاعب في تحقيق لقب الدوري الهولندي الممتاز ، كما أنه أنهى الدوري وهو الهداف. ونجح في الحصول مع النادي الهولندي علي.. • الدوري الهولندي: 2014–15

* كأس هولندا: 2011–12

* كأس يوهان كرويف: 2012





ممفيس في مانشستر يونايتد : رحل اللاعب من النادي الهولندي لكي ينضم للنادي الإنجليزي مانشستر يونايتد في عام ٢٠١٥ مقابل ٢٥ مليون جنية استرليني لمدة ٤ سنوات وحصل علي القميص رقم ٧، وكان أول هدف له مع الشياطين الحمر في المباراة أمام فريق سان خوسيه إيرثكويكس وفاز مانشستر يونايتد ٣-١، كانت آخر مباراة رسمية يلعبها مع مانشستر يونايتد في 24 نوفمبر 2016 عندما لعب آخر ثماني دقائق من مباراة الفوز على فاينورد 4–0 في الدوري الأوروبي.





ممفيس في أولمبيك ليون: ذهب ديباي للنادي الفرنسي عام ٢٠١٧ مقابل ١٧ مليون جنية استرليني لمدة ٤ سنوات وكانت أول مباراة رسمية له مع ليون في ٢٢ يناير ولعب كبديل عن ماثيو فالبوينا في الدقيقة 79 من مباراة فريقه الأولى في الدوري ضد أولمبيك مارسيليا، والتي فاز فيها ليون 3–1 بينما، أول مباراة يلعب فيها كأساسي مع ليون في الدوري ضد ليل ٢٨ يناير ٢٠١٧، وخسر فريقه المباراة 2–1، و في 12 مارس 2017 في مباراة ضد تولوز، سجل ديباي هدفًا من من منتصف الملعب (على بعد 46 مترًا تقريبًا) ويعد واحد من أفضل أهدافه.





في 7 أغسطس 2020، سجل ديباي في سادس مباراة له على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل من ركلة جزاء في الخسارة 2–1 أمام يوفنتوس في إياب دور الستة عشر. وهو ثاني لاعب هولندي يسجل في ست مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بعد مهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي.





ممفيس بقميص منتخب هولندا : بدأ ممفيس رحلته الدولية مع عام 2008 حينما نضمّ لمنتخب هولندا تحت 15 سنة،شارك مع منتخبات هولندا للفئات السنية مجتمعة في 51 مباراة، سجّل خلالها 20 هدفاً كما أنه تُوِّج مع منتخب الشباب تحت ال١٧ عام ببطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم 2011 في صربيا، وسجّل حينها في المباراة النهائية، واختير ضمن الفريق الأفضل في البطولة.





شارك ديباي في أول مباراة له مع المنتخب الأول في 15 أكتوبر 2013، حيث دخل كبديل عن جيريماين لنز في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز منتخبه 2–0 على تركيا في ملعب شكري سراج أوغلو في تصفيات كأس العالم 2014.





تألق ممفيس في كأس العالم 2014 في البرازيل، وقد شارك كبديل قبل صافرة نهاية الشوط الأول في المباراة الثانية ضد أستراليا حيث دخل كبديل عن المدافع برونو مارتينز إيندي، الذي تعرض لإصابة في الرأس. وفي الدقيقة 68 سجل هدف الفوز. كما صنع هدف روبين فان بيرسي، وبهذا الهدف أصبح أصغر لاعب هولندي يسجل هدفًا في كأس العالم، في عمر 20 عامًا وأربعة أشهر، ونجح في الحصول علي المركز الثالث في كأس العالم.





انجازاته الفردية:

حصل على لاعب الشهر في الدوري الفرنسي: أبريل 2018، هداف الدوري الهولندي: 2014–15، جائزة يوهان كرويف: 2014–15 ،جائزة أفضل لاعب شاب من مجلة فرانس فوتبول: 2015 ،موهبة العام في الدوري الهولندي ،هدف العام في الدوري الفرنسي: 2016–17 ضد تولوز ،تشكيلة العام للدوري الفرنسي من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين: 2020–21



