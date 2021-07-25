خاص| نجوم "العارف" يتحدثون لـ"الفجر الفني" عن تجربتهم في الفيلم والصعوبات التي واجهتهم أثناء التصوير









أحمد عز

فى البداية تحدث النجم أحمد عز لـ"الفجر الفني"، عن تجربته فى فيلم العارف، حيث قال: "تجربة جديدة ومختلفة حيث تلقى الضوء على صراعات العقول والمقرصنين (الهاكرز) فى عصرنا الحالي، وأكثر ما حمسني لهذا الفيلم، هو أننا دائماً أبحث عن الأدوار والأعمال الفنية الجديدة والمختلفة".



وتحدث عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير الفيلم، حيث أشار إلى الفيلم بأكمله صعب فى التنفيذ، موضحاً أن مشاهد الأكشن احتاجت إلى تدريب مكثف، كما أن الفيلم استهلك ميزانية مرتفعة جدا، بالإضافة إلى توقف تصوير الفيلم لأكثر من مرة بسبب ظروف فيروس كورونا.



وأشاد بالحيلة التسويقية التى لجأت لها شركة "سنرجي"، للترويج للفيلم، وأوضح أن الفكرة جاءت من الشركة نفسها، وهو يعتبرها حركة ذكية للفت الإنتباه وجذب الجمهور.



وفيما يخص المنافسة السينمائية الحالية، حيث ينافسه النجم كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهناك أكثر من عمل فى الفيلم، قال عز " لا اشغل بالى بالمنافسة، فلابد من الفنان أن يقدم فيلم جيد للجمهور، ولا ينظر إلى المنافسة لأن الأرزاق خاصة بربنا، وكل واحد بيجتهد ويعمل اللي عليه والجمهور هو الحكم الفيصل فى هذا الأمر".









كارمن بصيص

وكشفت كارمن بصيص عن تجربتها السينمائية الأولى فى مصر، حيث قالت"تجربة جديدة ومختلفة وأنا سعيدة جداً أن أول تجربة سينمائية لى فى مصر، تكون من خلال فيلم "العارف".



وأضافت في حديثها مع "الفجر الفني" أنها سعدت كثيرًا بالعمل مع فريق "العارف"، وخاصة النجم أحمد عز، معبرة عن ذلك، قائلة"استمتعت جدا بالعمل مع أحمد عز وكنت مرتاحة معاه فى الشغل وهو ساعدنى كثيرا واتعلمت منه".



واستكملت حديثها عن استعدادها لأول دور أكشن تقدمه فنياً، موضحة أنها كانت تدرب بشكل مكثف نحو هذه المشاهد الصعبة.







أحمد فهمي

وعبر الفنان أحمد فهمي لـ"الفجر الفني"، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم العارف، مع النجم أحمد عز، موضحاً أنه يجسد شخصية لم يقدمها من قبل، معبرا عن ذلك قائلاً شخصيتي في الفيلم غامضة، حيث ابتعدت عن الكوميديا فيها.



وعن الصعوبات التي واجهته فى العارف، أشار إلى إنه عمل على تربية ذقنه لمدة سنتين، بالإضافة إلى سفره المستمر من بلد إلى أخري مع فريق العمل، لأن الفيلم تم تصويره فى أكثر من بلد.



وعن فكرة فيلم "العارف"، يقول المؤلف محمد سيد بشير إنه دائماً ما تشغله عملية البحث والمعرفة والاطلاع عن عالم “الهاكرز” والقرصنة، وهذا ما دفعه للوصول إلى أحد المتخصصين به، وهذا ماحمسه لكتابة هذه الفكرة.





مخرج الفيلم أحمد علاء

بينما اختتم المخرج أحمد علاء الديب، بأن الفيلم احتاج إلى فترة زمنية طويلة، نظرًا لتحضيراته المختلفة وتصويره في عدة بلدان مختلفة مثل مصر وإيطاليا وماليزيا، مشيراً إلى أن الفيلم تطلب مجهودًا كبيرًا في تنفيذه على مستوى الإنتاج والتصوير والإخراج.









تحدث نجوم "العارف"، عن تجربتهم المختلفة والجديدة فى الفيلم، حيث تدور قصته حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.