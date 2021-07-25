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نادر السيد يكشف موعد حسم الدوري.. ويؤكد: "لطفي" حارس مميز

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:35 ص
نادر السيد
نادر السيد
أحمد عصام
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أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن الدوري العام المصري لن يحسم إلا في الأوتار الأخيرة ، وبصعوبة بالغة ، مشيراً إلى أن هذا الموسم من أفضل المواسم التي لُعِبت مؤخراً .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق : تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي الخميس الماضي ، ليس نهاية المطاف ، فالأهلي بادر بالتسجيل عن طريق محمد مجدي أفشة وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة ، لكن لاعبي القلعة الحمراء أضاعوا عدة فرص كانت كافية لحسم المباراة ولم يحسنوا استغلالها ، فنجح كريم بامبو في استغلال الفرصة التي أتيحت له وسجل هدف التعادل ، وخطف نقطة جيدة في مشوار الفريق للسعي نحو البقاء بالممتاز الموسم المقبل ، فالدوري لم يحسم بعد ، وما زالت هناك بعض المباريات المؤجلة للمارد الأحمر ، بالإضافة إلى تصدر الزمالك لجدول ترتيب المسابقة ونجاحه في الحفاظ على ذلك .

واختتم السيد : علي لطفي حارس مرمى متميز، ويحتاج إلى المزيد من المباريات لإثبات جدارته، كما أن الهدف الذي سكن شباكه خلال مباراة البنك الأهلي نتج عن خطأ من خط دفاع الأهلي .

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نادر السيد الزمالك الدوري الاهلي

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