Advertisements
نجم الأهلي السابق يفتح النار على كهربا: لم يقدم أي مباراة مميزة
الأحد 25/يوليو/2021 - 01:41 ص
أحمد عصام
Advertisements
أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لم يقدم الآداء المنتظر في أي مباراة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .
وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق :
كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه دائماً يفتقد التركيز ، ولم يقدم أوراق اعتماده منذ انتقاله إلى النادي الأهلـي ، وأنصحه بالتركيز في الأمور الفنية فقط .
واختتم أبو الدهب : مباراة الإنتاج الحربي لن تكون سهلة على لاعبي الأهلي ، خاصةً في ظل تراجع نتائج الفريق العسكري وتواجده بالمركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري العام ، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبي القلعة الحمراء .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements