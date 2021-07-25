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نجم الأهلي السابق يفتح النار على كهربا: لم يقدم أي مباراة مميزة

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:41 ص
كهربا
كهربا
أحمد عصام
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لم يقدم الآداء المنتظر في أي مباراة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ مع الإعلامي محمد فاروق : 
كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه دائماً يفتقد التركيز ، ولم يقدم أوراق اعتماده منذ انتقاله إلى النادي الأهلـي ، وأنصحه بالتركيز في الأمور الفنية فقط .

واختتم أبو الدهب : مباراة الإنتاج الحربي لن تكون سهلة على لاعبي الأهلي ، خاصةً في ظل تراجع نتائج الفريق العسكري وتواجده بالمركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري العام ، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبي القلعة الحمراء .

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