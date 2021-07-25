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أنغام تغازل جمهورها: "أنا لو حلوة .. حلوة عشان وياك"

الأحد 25/يوليو/2021 - 04:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة أنغام تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر"

وكتبت أنغام عبر تويتر قائلة: "وأنا لو حلوة.. أنا حلوة عشان وياك"، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يذكر أن أغنية برضة بتوحشنى لكلا من الفنانة أنغام والفنان وائل كافوري، حققت ما يزيد على ربع مليون مشاهدة فى غضون ساعات.

وتصدّرت الأغنية المنصات الإلكترونية ومحركات البحث بعد ساعات من طرحها، لكونها العمل الفني الأول الذي يجمع بين ثنائي من أبرز المطربين في مصر ولبنان.

والأغنية هي الدويتو الأول الذي يجمع الفنانة أنغام بفنان لبناني، حيث سبق لها الغناء مع عدد كبير من مطربي الخليج، أمثال محمد عبده ورابح صقر وعبد الله الرويشد.

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