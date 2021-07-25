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مصرع وإصابة 3 مواطنين في المنوفية بسبب انهيار جدار

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:51 ص
انهيار جدار
انهيار جدار
محافظات الفجر
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سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية طملاي التابعة لمركز منوف بحافظة المنوفية، عقب سقوط جدار لمبنى مهجور على رؤوس 3 أشخاص تصادف وجودهم بجواره لأداء أعمال بناء، ولحظة تناولهم للطعام فوجئوا بسقوطه عليهم، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة 2 آخرين نُقلوا إلى مستشفى منوف العام.

وأفاد وحيد عبدربه رئيس مدينة منوف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الفجر"، أن المتوفى يُدعى (محمد.ف.ا) 43 عامًا، والمصابين هم (عادل.ع.ب)، و(مدحت.س.ر)، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا، فيما وباشرت النيابة التحقيقات، وندبت طبيبًا شرعيًا لمعاينة جثمان المتوفى عقب إزالة تراكمات الجدار من فوق جسده.

وأضاف "عبدربه" أن العشرات من الأهالي تواجدوا بمكان الحادث، وخلال دقائق سُينقل جثمان المتوفى للمستشفى العام؛ لاستكمال باقي الإجراءات.

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