Advertisements

أبو الدهب: الأهلي يحتاج ضم هذه الصفقة المميزة

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:49 ص
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
Advertisements
أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق يحتاج بشدة إلى التعاقد مع رأس حربة مميز يليق بمكانة النادي في ظل عدم القناعة بقدرات والتر بواليا وحصوله على أكثر من فرصة لم يحسن استغلالها ، بالإضافة إلى ابتعاد مروان محسن عن المشاركة بشكل أساسي .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' اللعب بقميص النادي الأهلي يختلف عن الجونة ، ففد حصل والتر بواليا على العديد من الفرص منذ قدومه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يثبت جدارته حتى الآن ، وأتمنى رحيله بنهاية الموسم الجاري .

واختتم أبو الدهب : لابد من ضم مهاجم إفريقي دولي مميز ، والنادي الأهلي لديه القدرة المالية على ذلك ، كما أتمنى عودة أحمد ياسر ريان الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للنظر بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا وتربعه على ترتيب هدافي الدوري العام .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر بواليا الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ أقل من ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

ابنة أحمد بدير تكشف تفاصيل واقعة الحريق الذى تعرضت له

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يفاجئ بواليا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

عاجل - الأهلي يُعلن قيد بواليا في قائمة الفريق

الأهلي يستقر على رقم "بواليا" في الموسم الجديد

والتر بواليا يخضع إلى اختبار طبي على هامش مران الفريق

أبو الدهب يكشف عن الصفقة التي يحتاجها الأهلي

نجم الأهلي السابق يهاجم بواليا: "الأهلي غير الجونة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

01:27 ص

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان