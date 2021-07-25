أبو الدهب: الأهلي يحتاج ضم هذه الصفقة المميزة

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق يحتاج بشدة إلى التعاقد مع رأس حربة مميز يليق بمكانة النادي في ظل عدم القناعة بقدرات والتر بواليا وحصوله على أكثر من فرصة لم يحسن استغلالها ، بالإضافة إلى ابتعاد مروان محسن عن المشاركة بشكل أساسي .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' اللعب بقميص النادي الأهلي يختلف عن الجونة ، ففد حصل والتر بواليا على العديد من الفرص منذ قدومه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يثبت جدارته حتى الآن ، وأتمنى رحيله بنهاية الموسم الجاري .





واختتم أبو الدهب : لابد من ضم مهاجم إفريقي دولي مميز ، والنادي الأهلي لديه القدرة المالية على ذلك ، كما أتمنى عودة أحمد ياسر ريان الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للنظر بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا وتربعه على ترتيب هدافي الدوري العام .