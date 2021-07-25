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موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 01:59 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي، لخوض ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الأرجنتين، صباح اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في الأولمبياد بتعادل سلبي مع بطل أوروبا منتخب إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

وتُذاع أحداث مباراة مصر والأرجنتين عبر قناة beIN Sports HD xtra2.

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