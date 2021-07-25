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تشكيل إسبانيا المتوقع ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:02 ص
اسبانيا
اسبانيا
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب اسبانيا نظيره منتخب أستراليا اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب سابورو دوم.

وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، ب أو توريس، خوان ميراندا.
خط الوسط: باريخو، ميرينو، بيدري.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال

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