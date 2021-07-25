تشكيل مصر المتوقع ضد الأرجنتين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

يلتقي منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الأحد.





ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور.

خط الهجوم: رمضان صبحي – عمار حمدي - أحمد ياسر ريان.