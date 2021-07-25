Advertisements

تشكيل مصر المتوقع ضد الأرجنتين اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو

الأحد 25/يوليو/2021 - 02:26 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي منتخب مصر الأولمبي، أمام نظيره منتخب الأرجنتين، في ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام صباح اليوم الأحد.

ويلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للأولمبياد.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – أسامة جلال – محمود حمدي "الونش" – كريم العراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور.
خط الهجوم: رمضان صبحي – عمار حمدي - أحمد ياسر ريان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر الاولمبي منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا منتخب مصر منتخب الارجنتين مباراة منتخب مصر الاولمبي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من ضم جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

صالح جمعة يفجر أزمة جديدة في سيراميكا كليوباترا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد وليفربول بطلها محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ ساعة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر لمواجهة الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 9 ساعات

أبو الدهب: الأهلي يحتاج ضم هذه الصفقة المميزة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ يوم

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يعرض لاعبين و30 مليون جنيه لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021

تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو

شوقي غريب يستقر على تشكيل منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

تعرف على معلق مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:48 م

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

عاجل.. "الصحة" تسجل أقل عدد وفيات وإصابات بكورونا منذ ذروة الموجة الثالثة

01:27 ص

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

10:16 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

05:01 م

عاجل.. أحمد موسى يتحدث عن التعديلات الوزارية المرتقبة

10:38 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان