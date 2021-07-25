موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

يستعد منتخب إسبانيا الأولمبي لمواجهة نظيره أستراليا الأولمبي، اليوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، في إطار منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.





وتقام مباراة منتخب إسبانيا الأولمبي أمام نظيره أستراليا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة أولمبياد طوكيو.





وسبق وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات سلبيًا بدون أهداف، في حين خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين مقابل لا شيء.





وتنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.





وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2021.