موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة

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موعد مباراة أستراليا ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو والقناة الناقلة
الأحد 25/يوليو/2021 - 02:30 ص
غدير أحمد
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يستعد منتخب إسبانيا الأولمبي لمواجهة نظيره أستراليا الأولمبي، اليوم الأحد الموافق 25 من الشهر الجاري، في إطار منافسات بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
وتقام مباراة منتخب إسبانيا الأولمبي أمام نظيره أستراليا الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، لبطولة أولمبياد طوكيو.
وسبق وتعادل منتخب مصر أمام نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات سلبيًا بدون أهداف، في حين خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بهدفين مقابل لا شيء.
وتنطلق صافرة بداية مباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المالكة لحقوق بث بطولة أولمبياد طوكيو 2021.
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